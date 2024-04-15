Kastamonu\'nun Pınarbaşı ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı

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Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde nüfusunun yaklaşık 20 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan ilçe son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Zarı Çayı'nın asırları bulan yolculuğunda oluşan Horma Kanyonu, son düzenlemelerle kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalar arasında ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, 9 günlük tatilde bölgeyi yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve sezona çok güzel başladıklarını anlattı.

İlçenin turizmde parlayan yıldız olduğunu ifade eden Arı, "Milli Parklar tarafından bölgeye yapılan yatırımlarla ilçemiz doğa turizminde adından söz ettiren bir turizm destinasyonu haline geldi. Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile ülke çapında duyulmaya başlandı. Bu sayede her geçen gün ilçemize olan ilgi artmaya devam ediyor." dedi.

Arı, doğa turizmini geliştirmek adına bölgeye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

"Turistler buradan çok mutlu ayrılıyor"

Seyahat acentesi yetkilisi Bünyamin Şekerci, bölgeye bayramda çok sayıda turist getirdiklerini aktararak, "Bayramda aşırı bir yoğunluk vardı, otoparkta yer bulamadık. Buralar yeni yeni duyuluyor. Kanyonlara yoğun bir ilgi var. Sosyal medyanın etkisi ile büyük bir hızla duyuluyor. Kanyonlar, büyük bir adrenalin duygusu hissettiriyor insanlara. Turistler buradan çok mutlu ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Bayram tatili için bölgeye gelen Nurettin Çiçek, Pınarbaşı'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Horma Kanyonu'ndan geçtiklerini anlatan Çiçek, "Kanyonu görmek istedik, gerçekten muhteşemmiş. Düşüncelerimin ötesinde bir güzellik vardı. İçerde çok güzel bir yürüyüş yolu çalışması yapılmış. Kayalara tutunarak yapılmış bir yol güzergahı. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Ben çok büyülendim. Gerçekten burayı insanların görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ilıca Şelalesini de gördüklerini ifade eden Çiçek, "Kanyonun sonunda şelale var dediler, şelaleyi de gördük. O da muhteşem. Buradaki doğa dünya cenneti diyebilirim. Kanyon çok derin. Yukarda 2 kat yükseklik varsa aşağıda da 2 kat yükseklik var. İçerisinde acayip hava sirkülasyonu var. Mutlaka gezilip görülmesi lazım. Fotoğraftan bakmakla da olmuyor. Yolu buraya düşenler mutlaka burayı görsün." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Adem Bozlak da Samsun'dan geldiğini belirterek, "Hep merak ediyorduk burayı, bayram tatili bitmeden geldik. Kanyonlar, şelale, doğası çok güzel. İnsan burada dinlenip huzuru buluyor." ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı ilçesinde yöresel ürünler restoranı bulunan Aydın Gündoğdu da bayramın yoğun geçtiğini söyledi.

Gündoğdu, "Bayram tatilimiz çok güzel geçti. Yoğun bir tempodaydık. Kıştan, ramazandan çıktık bu yoğunluk can suyu oldu. Biz burada yöresel ürünler yapıyoruz. Coğrafi işaretli kara çorbanın yanı sıra ıspıt dolması, mantar kavurma, mantı gibi yöresel yemeklerle sunumumuzu yapıyoruz." diye konuştu.