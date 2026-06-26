Kastamonu'nun Taşmektep Lisesi 157 Yıldır Mesleki Eğitim Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'nun Taşmektep Lisesi 157 Yıldır Mesleki Eğitim Veriyor

26.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, teknolojiyle güçlendirilmiş mesleki eğitim sunuyor.

BİLAL KAHYAOĞLU/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da 1869 yılında açılan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 157 yıldır mesleki eğitim veriliyor.

Bugünkü binasına 1916 yılında taşınan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan mesleki eğitim yolculuğunda bugün teknoloji ve yapay zeka destekli çalışmalarla öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine, okulda ilk dönemde çocuklara matbaacılık, terzilik, kunduracılık, marangozluk gibi mesleklerin öğretildiğini söyledi.

Gümüş, okulun köklerinin 1869 yılına uzandığını, geçmişte "Islahane", "Mekteb-i Sanayi", "Sanatlar Mektebi", "Mıntıka Sanatlar Mektebi" ve "Sanat Enstitüsü" gibi isimlerle faaliyet gösterdiğini, bugün de Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Okulun, kuruluşundan bu yana binlerce usta, zanaatkar, mühendis ve teknik personel yetiştirerek ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirten Gümüş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim programlarını güncelliyoruz. Mesleki eğitim, üretim gücünün temelini oluşturuyor. Düşündüğünüzü tasarlamak, tasarladığınızı üretime dönüştürmek gerekiyor. Bir ülkenin rekabet gücü, üretim kapasitesiyle doğru orantılıdır." dedi.

Meslek liselerinde öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi kazandığını dile getiren Gümüş, şunları ifade etti:

"Eskiden çok popüler olan bir meslek, şu anda popülaritesini yitirmiş olabilir. İHA, SİHA motorunu yapacak, elektrik elektroniği, mekatroniği bir arada buluşturacak alanlar ve bölümler açmaya devam edeceğiz. Uluslararası rekabette rol oynamak istiyorsanız yenilikleri takip etmek, bu yenilikleri öğrenecek, beceriye dönüştürecek ortamları oluşturmak zorundasınız. Bakanlığımız da bu anlamda ciddi adımlar atıyor. Teknolojiyi tüm meslek liselerimize, tüm okullarımıza yaygınlaştırıyoruz. Öğrencilerimizin de öğrenmesini kolaylaştırıyoruz. Öğrenmelerinin yanı sıra en önemli şey olan beceriyi de katıyoruz. Üretimden hem şehrimiz hem bireyler hem de ülkemiz kazanmış oluyor."

Derslere robotik kodlama eklendi

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Güney, gelişmelere ayak uydurmak için derslerin güncellendiğini belirterek, robotik kodlama eğitimi verdiklerini, yapay zekanın da derslere ekleneceğini söyledi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Kadir Özdemir, elektrikli araç alanında da eğitim öğretime devam ettiklerini dile getirerek, "Artık elektrikli araçlar yayılıyor. Öğrencilerimizin bundan geri kalmasını istemedik. Bu sene Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi AŞ tarafından atölyemize İHA motoru verildi. O motor üzerinde öğrencilerimize eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Efe Ahmetoğlu da geliştirdikleri yazılımı elektrikli araca yüklediklerini belirterek, "Beni bu bölümü seçmeye iten şey, yapay zekanın ileriye dönük hal alması, elektrikli araçların geleceğe yön vermesi. Hedefim ileride çok iyi bir yazılım geliştirici olmak." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Kastamonu, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Taşmektep Lisesi 157 Yıldır Mesleki Eğitim Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:05:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun Taşmektep Lisesi 157 Yıldır Mesleki Eğitim Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.