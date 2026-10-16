Kastamonu Taşköprü'de 5 yaşındaki kız çocuğunu eczane çalışanı Heimlich'le kurtardı - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de 5 yaşındaki kız çocuğunu eczane çalışanı Heimlich'le kurtardı

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Kastamonu Taşköprü'de nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki kız çocuğu, eczane çalışanının Heimlich manevrası uygulamasıyla kurtarıldı. Sokakta nefes almakta zorlanan çocuk için yakındaki eczaneden yardım istenmiş, çalışan şekerin çıkmasını sağladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki kız çocuğunu eczane çalışanı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Sokaktaki kız çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden kişi, yakındaki eczaneye giderek yardım istedi.

Bunun üzerine dışarıya çıkan eczane çalışanı İrfan Güler, vakit kaybetmeden küçük çocuğun yardımına koştu.

Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören Güler, Heimlich manevrası uygulayarak solunum yolunu tıkayan şekerin dışarı çıkmasını sağladı.

Küçük kız, böylece rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, eczanenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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