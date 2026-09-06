Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında Hüseyin Güleç'in evi kullanılamaz hale geldi
Taşköprü ilçesine bağlı Çaycevher köyünde Hüseyin Güleç'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Taşköprü Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz duruma geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Çaycevher köyünde Hüseyin Güleç'e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Taşköprü Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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