Kastamonu Taşköprü'de işçi iki kamyon arasına sıkıştı, hastanede kurtarılamadı

Kastamonu Taşköprü'de işçi iki kamyon arasına sıkıştı, hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü'de Kornapa köyündeki şantiyede iki kamyon arasında sıkışan işçi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kornapa köyündeki bir şantiyede işçi Ekrem Acar, iki kamyonun arasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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