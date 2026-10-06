Kastamonu Tosya'da Amatör Spor Haftası, çelenk töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da Amatör Spor Haftası, çelenk töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı

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Kastamonu Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kesgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kortej yürüyüşü yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından kortej yürüyüşü düzenlendi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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