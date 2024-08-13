Kastamonu UMKE, Lojistik Altyapısıyla Vatandaşlara Güven Veriyor - Son Dakika
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Kastamonu UMKE, Lojistik Altyapısıyla Vatandaşlara Güven Veriyor

Kastamonu UMKE, Lojistik Altyapısıyla Vatandaşlara Güven Veriyor

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor. Kastamonu UMKE bünyesinde 6 uzman hekim,12 pratisyen hekim ve 163 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 181 sağlık personeli hizmet veriyor.

13.08.2024 14:45
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Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor.

UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu UMKE bünyesinde 6 uzman hekim,12 pratisyen hekim ve 163 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 181 sağlık personeli hizmet veriyor.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afet ve UMKE Sorumlusu Gökhan Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi yapısı nedeniyle sık sık doğal afetlerin meydana geldiğini belirtti.

Afet ve acil durumlarda vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Albayrak, "Acil durumlarda en hızlı ve etkili şekilde ulaşmak ve sağlık hizmetlerini sunmak için Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan UMKE ekipleri olarak, canla başla çalışmaktayız." dedi.

UMKE'nin sadece doğal afetlerde görev almadığına işaret eden Albayrak, "UMKE, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), yangınlar, büyük trafik kazaları, toplumsal olaylar, toplu göç, büyük nüfus hareketleri ve salgın hastalıklar gibi birçok acil durumda da görev almaktadır. Kastamonu ilimiz 23. Bölge Koordinatör İl olarak önemli bir role sahiptir. İlimiz, Bakanlığımız tarafından verilen lojistik destek sayesinde afetlere karşı oldukça donanımlı hale getirilmiştir." diye konuştu.

Kastamonu UMKE'nin envanterinden bahseden Albayrak şunları kaydetti:

"Toplamda 15 adet tam donanımlı UMKE aracı, 4 adet tam donanımlı operasyon aracı, 3 adet lojistik araç, 2 adet acil müdahale aracı, arazi ambulansı, snowtrack ambulans, kırmızı şerit ambulans, mobil komuta, personel intikal aracı, 88 kwa jeneratör aracı, 15 adet şişme çadır ve 6 adet konstrüksiyonlu çadır ile yaklaşık 1000 metrekare alana sahip seyyar hastane ve barınma çadırları kurabiliyoruz. 13 adet jeneratör gibi lojistik malzemeler sayesinde, afet bölgelerinde kesintisiz sağlık hizmeti verebilmekteyiz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de UMKE'nin önemli görev aldığını vurgulayan Albayrak, "UMKE lojistik zincirinin her bir halkası bir sonraki halkaya yaşam taşıdı." ifadelerini kullandı.

UMKE'nin 21 yıllık geçmişiyle birçok afette önemli başarılara imza attığını anlatan Albayrak, "UMKE olarak hedefimiz, afetlerde yaşanan acıları en aza indirmek ve insan hayatını kurtarmaktır. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edecek ve dünyanın neresinde olursa olsun insan hayatına hizmet için orada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu UMKE, Lojistik Altyapısıyla Vatandaşlara Güven Veriyor - Son Dakika

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