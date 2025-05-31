Kastamonu Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Kastamonu Üniversitesinden 2024-2025 akademik yılında mezun olan 4 binin üzerinde öğrenci için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'ndaki törende yaptığı konuşmada, genç bir üniversite olmalarına rağmen önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Kaliteyi ön plana çıkardıklarını ifade eden Topal, "Üniversitemiz miktarı esas alan büyümenin ötesine geçerek kaliteyi önceleyen vizyonla hareket etmekte, yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleriyle ülke içinde ve dışında saygınlık kazanmaktadır. Üniversitemiz, bölgesel kalkınmanın yanı sıra küresel düzeyde etkin yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir." dedi.

Öğrencilere seslenen Topal, "Nerede olursanız olun, hangi işle meşgul olursanız olun hakkı, adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi, kardeşliği, yardımlaşmayı ve paylaşmayı müdafaa etmekten asla geri durmayın. Mazlumların, mahzunların, yalnızların ve kimsesizlerin yüreğine umut ve merhamet aşılayın. Kadim medeniyetimizden aldığınız ilhamla gittiğiniz her yeri güzelleştirin, dokunduğunuz her insana değer katın." diye konuştu.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci ile rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenci ve öğrencilerin aileleri katıldı.