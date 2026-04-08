Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma Projesi ile Şiddetsiz İletişim Yol Haritası Belirlendi

08.04.2026 14:27
Kastamonu Üniversitesi, 'Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma ile Şiddetsiz İletişim Projesi'ni hayata geçirerek ergenlik çağındaki çocuklara şiddetsiz iletişim becerileri kazandıracak oyun içerikli eğitimler sunacak. Proje, 24 ay sürecek ve hedefi akran zorbalığını ortadan kaldırmak.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma ile Şiddetsiz İletişim Projesi'nin yol haritası belirlendi. Prof. Dr. Selman Tunay Kamer'in yürütücülüğündeki 250 bin avro bütçeli proje kapsamında ergenlik çağındaki çocuklara şiddetsiz iletişim kurmaları için oyun içerikli eğitimler verilecek. İtalya, Estonya, Almanya ve Portekiz'den gelen proje ortakları Kastamonu Üniversitesi'nde bir araya gelerek projenin ilerleyişini görüştü.

Prof. Dr. Kamer, 'Cultivating Peaceful Communities: Non-Violent Communication via Gamification' başlıklı projenin 24 ay süreceğini ve amacının ortaokul çağındaki çocukların şiddet eğilimlerini azaltarak akran zorbalığını bitirmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında çocukların seviyesine uygun oyunlar geliştirilerek farklı dillerde kullanıma açılacak. İkinci toplantı temmuz ayında Portekiz'de yapılacak.

Portekiz ekibi adına António Ponces de Carvalho, projenin şiddetsiz iletişim ve zorbalığı önleme konularında değerli olduğunu vurguladı. Almanya'dan Serdar Değirmenci, projenin dijital ayağını tamamlayarak akran zorbalığını azaltmak için oyunlar tasarlayacaklarını ifade etti. Estonya'dan Stanislav Andrejev ise projeden beklentilerinin iletişim problemlerine çözüm getiren içerikler geliştirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
