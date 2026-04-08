Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma Projesi ile Şiddetsiz İletişim Yol Haritası Belirlendi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma ile Şiddetsiz İletişim Projesi'nin yol haritası belirlendi. Prof. Dr. Selman Tunay Kamer'in yürütücülüğündeki 250 bin avro bütçeli proje kapsamında ergenlik çağındaki çocuklara şiddetsiz iletişim kurmaları için oyun içerikli eğitimler verilecek. İtalya, Estonya, Almanya ve Portekiz'den gelen proje ortakları Kastamonu Üniversitesi'nde bir araya gelerek projenin ilerleyişini görüştü.

Prof. Dr. Kamer, 'Cultivating Peaceful Communities: Non-Violent Communication via Gamification' başlıklı projenin 24 ay süreceğini ve amacının ortaokul çağındaki çocukların şiddet eğilimlerini azaltarak akran zorbalığını bitirmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında çocukların seviyesine uygun oyunlar geliştirilerek farklı dillerde kullanıma açılacak. İkinci toplantı temmuz ayında Portekiz'de yapılacak.

Portekiz ekibi adına António Ponces de Carvalho, projenin şiddetsiz iletişim ve zorbalığı önleme konularında değerli olduğunu vurguladı. Almanya'dan Serdar Değirmenci, projenin dijital ayağını tamamlayarak akran zorbalığını azaltmak için oyunlar tasarlayacaklarını ifade etti. Estonya'dan Stanislav Andrejev ise projeden beklentilerinin iletişim problemlerine çözüm getiren içerikler geliştirmek olduğunu söyledi.