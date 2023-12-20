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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Taşköprü ilçesinde doğa kampı yaptı. - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Taşköprü ilçesinde doğa kampı yaptı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Tabiat Kampı Projesi kapsamında Taşköprü ilçesinde çadır kampı yaparak bölgenin doğası ve kültürel yapısı hakkında bilgi edindi. Öğrenciler, kamp süresince bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi ve gastronomisini deneyimledi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Taşköprü ilçesinde doğa kampı yaptı.
20.12.2023 - 12:09,
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Kastamonu Üniversitesinin öğrencileri, Taşköprü ilçesinde doğa kampı yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce uygulanan "Tabiat Kampı Projesi" kapsamında farklı fakültelerden 50 öğrenci, her ay bir ilçeye giderek çadır kampı yapıp yörenin gastronomisi, kültürel yapısı ve doğası hakkında fikir sahibi oluyor.

Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı, Tosya ve Devrekani ilçelerinde daha önce kamp yapan öğrenciler, bu ay da Taşköprü ilçesinde kamp gerçekleştirdi. Geceyi çadır kampında geçiren öğrenciler, Donalar Kaya Mezarı, Kaya Tüneli, Roma döneminden kalma hamam, Bük Kanyonu, Kent Tarihi Müzesi ve Pompeipolis Antik Kenti gibi destinasyonları gezdi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, soğuğa rağmen öğrencilerin güzel bir kamp gerçekleştirdiğini söyledi.

Kastamonu'nun çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Haberal, "Kastamonu'nun 19 ilçesinde sırayla kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kamplarla öğrencilerimiz hem ilçelerin tarihini hem de gastronomi ve kültürünü öğrenme fırsatı yakalıyor. Sahada bölgeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Hangi bitki yenir, hangisiyle neler yapılır anlattık. " dedi.

Kampların öğrenciler açısından eğitim gezisi gibi olduğuna işaret eden Haberal, "Öğrenciler bir nevi doğa ile ilgili derslerini burada işliyor. Hem doğayı hem de doğanın bize sunduklarını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Öğretim görevlisi Serap Balcı hocamız da bu etkinlikte bize büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Haberal, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Taşköprü Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Taşköprü Yerel Eylem Grubunun da organizasyonda kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Özdemir ise bu sene Kastamonu Üniversitesinde ilk yılı olduğunu anlatarak, "Burada 3. ayım ama birçok yeri gezme fırsatı bulduk. Taşköprü ilçesine gittik, oradaki tarihi yerleri gördük, birçok bitkiyi görme şansını elde ettik. Tarihi yerler çok güzeldi, müzeyi gezme fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilerin kamplardan memnun olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bizim için mesleki açıdan çok öğretici kamplar oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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