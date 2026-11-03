Kastamonu Üniversitesinde mühendislik öğrencilerine dijital kariyer çalıştayı yapıldı

Kastamonu Üniversitesinde mühendislik öğrencilerine yönelik dijital kariyer ve yapay zeka çalıştayı düzenlendi.

TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen "Mühendislik Öğrencileri İçin Dijital İşe Alım ve Yeni Nesil Kariyer Yönetimi Çalıştayı" İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Proje yürütücülüğünü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Karakulle'nin üstlendiği çalıştayda, dijital dönüşümün mühendislik mesleklerine etkileri, yapay zeka destekli işe alım uygulamaları ve geleceğin kariyer yetkinlikleri ele alındı.

Etkinlikte ayrıca dijital teknolojilerin iş dünyasında yol açtığı değişimlerin mühendislik öğrencilerinin kariyer planlamalarına yansımaları değerlendirildi.

Yapay zeka destekli insan kaynakları teknolojileri, dijital işe alım süreçleri, yeni nesil kariyer yönetimi ve teknoloji odaklı girişimcilik konularında yapılan sunumlarla katılımcıların güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.

Sunumlarda, bireylerin yetkinliklerini tanımaları, kariyer hedeflerini belirlemeleri ve dijital araçlardan yararlanarak mesleki gelişimlerini planlamalarının önemi vurgulandı.

Çalıştayın diğer önemli başlığını da tekno girişimcilik ve yenilikçilik oluşturdu. Teknoloji temelli iş fikirlerinin geliştirilmesi, girişimci düşünce yapısı ve kariyer yolculuğunda yenilikçi yaklaşımların önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin kendi projelerini geliştirmeleri ve girişimcilik süreçlerine ilişkin farkındalık kazanmaları hedeflendi.