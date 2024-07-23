Kastamonu Valiliği, Selde Hayatını Kaybedenler İçin Soruşturma İzni Vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu Valiliği, Selde Hayatını Kaybedenler İçin Soruşturma İzni Vermedi

Kastamonu Valiliği, Selde Hayatını Kaybedenler İçin Soruşturma İzni Vermedi

Kastamonu Valiliği, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 72 kişi için kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermedi. Valilik, yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir kusur ve suçlarının bulunmadığını belirtti.

23.07.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kastamonu Valiliği, 72 kişinin hayatını kaybettiği selde, kamu görevlileri hakkında "herhangi bir kusur ve suçlarının bulunmadığı" gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olmuştu. Yaşanan sel felaketinde en büyük tahribat ise Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde yaşanmıştı. Bozkurt'ta 65 kişi selde hayatını kaybederken Küre'de 4, İnebolu'da 2 ve Çatalzeytin'de ise bir kişi yaşamını yitirdi. Bozkurt'ta selde kaybolan 7 kişiye, İnebolu'da ise 1 kişiye halen ulaşılamadı. 11 yaşındaki Tuana İrem Işık da selde hayatını kaybedenler arasındaydı.

Ezine Çayı'nın denize kavuştuğu Abana sahilinde Tuana'nın cansız bedenine selden 2 gün sonra yani 13 Ağustos'ta ulaşılmıştı. Ardından ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer yok kararı vermişti.

KYOK kararı kaldırıldı

Işık ailesinin avukatı Deniz Aykal, verilen takipsizlik kararına Cumhuriyet Başsavcılığının kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın tetkiken incelenerek ortadan kaldırılması ve ölüme sebebiyet veren durumdan dolayı yetkililer hakkında kamu davası açılması için itiraz etmişti. İtiraz neticesinde Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer yok kararını kaldırdı.

"Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma" suçu

Bunun üzerine savcılık Kastamonu Valiliği'nden "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işledikleri iddiasıyla DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, DSİ 23. Bölge Müdür Yardımcıları Osman Tepe, Mustafa Üstün, Yasin Devrim ile DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetim İzleme ve Tahsisler Şub Müdürü Mevlüt Tutar, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü'nde görevli 231. Şube Müdürü Gökhan Gündoğan, DSİ Bölge Müdürlüğü'nde görevli Proje ve İnşaat Şube Müdürü Yunus Emre Aksoy hakkında soruşturma izni verilmesi istedi.

Valilik, "herhangi bir kusur ve suçları bulunmamakta" dedi

Kastamonu Valiliği ise savcılığın soruşturma izni istediği kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermedi. Valilik, kararında şu ifadelere yer verildi:

"DSİ Kurum mevzuatı çerçevesinde fen ve sanat kaidelerine riayet ederek, Ezine Çayı üzerinde yapılmış olan taşkon kontrol tesislerinin tasarımı, yapımı, bakım ve onarımı noktasında herhangi bir eksiklik bulunmayıp mevzuatlarımız çerçevesinde iş ve işlemler yapılmış ve yapılmakta olduğunu, öngörülemeyen büyüklükte ve katastrofal üzerinde meydana gelen yağışlar neticesinde akışa geçen debinin çok fazla olması ve bu nedenle oluşan lokal heyelanlar sonucunda ortaya çıkan çok yüksek miktarda şediment ve ağacın taşınmasıyla gerçekleşen taşkın afetinin sonuçları itibarıyla sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, taşkın öncesinde ve taşkın afetinin sonuçları itibarıyla sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, taşkın öncesinde ve taşkın sırasında diğer kurumların yapması gereken görevleri yerine getirmemesinin can kayıplarına sebep olduğu, açıklanan gerekçeler göz önüne alındığında, Tuana İrem Işık isimli şahsın ölümü olayında herhangi bir kusur ve suçlarının bulunmamakta olduğu, dolayısıyla açıklanan bu bilgiler ışığında, Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı üzerinde bulunan ıslah kanalının tasarımı, yapımı, bakımı ve onarımında sorumluluğu bulunan DSİ personellerinin taksirle ölüme neden olma eyleminin sübuta ermediği anlaşıldığından soruşturma izni verilmemiştir."

Kaynak: ANKA

Kastamonu Valiliği, Kastamonu, Doğal Afetler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Valiliği, Selde Hayatını Kaybedenler İçin Soruşturma İzni Vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Valiliği, Selde Hayatını Kaybedenler İçin Soruşturma İzni Vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement