Kastamonu Valisi Dallı, ahşap baskı ustası Cemil Kızılkaya'yı evinde ziyaret etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ahşap baskı ve yazmacılık ustası Cemil Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Kentin geleneksel el sanatlarının ustalarından biri olan 78 yaşındaki Kızılkaya'yı evinde ziyaret eden Dallı, Kızılkaya'dan 1971 yılından bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'ndeki 102 isimden biri olan Kızılkaya ile sohbet eden Dallı, Kızılkaya'nın sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gösterdiği gayretin önemine işaret etti.

Sanatında yarım asrı aşan Kızılkaya'ya katkıları için teşekkür eden Dallı, kendisine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

Kızılkaya da Dallı'nın ziyaretinden mutlu olduğunu ifade etti.

Çalışmalarında kendi hazırladığı ahşap kalıpları kullandığını anlatan Kızılkaya, ceviz kabuğu, ıhlamur ve şeftali yaprağı gibi malzemelerden oluşan doğal boyalarla pamuklu kumaşlara işlenmiş özgün eserler ortaya koyduğunu kaydetti.