Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Boks Federasyonu Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Dallı, Kadıdağı mevkisindeki tesisi ziyaret ederek burada kamp yapan Kadın Boks Milli Takımı sporcuları ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Milli Takım Antrenörü Nazım Yiğit ile milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile görüşen Dallı, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporculara başarılar diledi.

Dallı, ilave yatırımlarla kapasitesi güçlendirilen tesisi de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.