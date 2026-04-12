Kastamonu\'da Fabrikada Yangın Çıktı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aşağı Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.