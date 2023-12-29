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Kasten öldürme, mala zarar verme suçlarından aranan E.D İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Kasten öldürme, mala zarar verme suçlarından aranan E.D İzmir'de yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kasten öldürme ve mala zarar verme suçlarından aranan E.D, yaklaşık 3 aydır süren arama çalışmalarının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.D'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandığı bildirildi.

Kasten öldürme, mala zarar verme suçlarından aranan E.D İzmir\'de yakalandı
29.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:33
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"Kasten öldürme, mala zarar verme" suçlarından aranan E.D, İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 aydır aranan E.D'nin Buca'da olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla E.D'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, tutuklandı.

Kaynak: AA
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