Kasten öldürme, mala zarar verme suçlarından aranan E.D İzmir'de yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde, kasten öldürme ve mala zarar verme suçlarından aranan E.D, yaklaşık 3 aydır süren arama çalışmalarının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.D'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandığı bildirildi.
29.12.2023 - 18:33,
Güncelleme: 18:33
"Kasten öldürme, mala zarar verme" suçlarından aranan E.D, İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 aydır aranan E.D'nin Buca'da olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla E.D'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, tutuklandı.
Kaynak: AA
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