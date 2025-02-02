KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan firari B.K. (40), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan B.K.'nın yakalanmasına yönelik başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari B.K., yakalandı. Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kasten Öldürme Suçundan 3 Yıldır Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika
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