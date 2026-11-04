Kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli Amasya'da tutuklandı, evde 107 hap bulundu

Kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli Amasya'da tutuklandı, evde 107 hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli, saklandıkları evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde 107 uyuşturucu hap ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında haklarında İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan B.A. ve E.G'nin kentte bir evde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve E.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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