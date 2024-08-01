Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

SAMSUN'da, 'Kasten öldürme' suçundan aranan B.İ., jandarma operasyonuyla, saklandığı evde yakalandı. Kesinleşmiş 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.İ., cezaevine teslim edildi.
Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ.'yi, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı. B.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanıp, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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