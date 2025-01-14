Kasyun Dağı\'na Yoğun İlgi

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Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da halkın büyük ilgi gösterdiği Kasyun Dağı, Suriyelilerin buluşma ve kutlama etkinlikleri düzenleme noktasına dönüştü.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'na ilgi artarak sürüyor.

2011'den itibaren bölge halkının ziyaret etmesi yasaklanan Kasyun Dağı, artık Şamlıların yeni buluşma adresi oldu.

Buraya gelenler, çalan devrim müzikleri eşliğinde, yıllardır hasret kaldıkları manzaranın tadını çıkarıyor.

Şam'a hakim olan Kasyun Dağı, iç savaş boyunca rejim güçlerince askeri noktaya dönüştürülmüştü.

Başkent sakinlerinden Galiye Rifai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasyun Dağı'na 13 yıl sonra ilk kez geldiğini söyledi.

Daha önce bu dağa gelmenin yasak olduğunu anlatan Rifai, "Artık buraya gelip nefes alabiliyoruz. Çok şükür her şey daha iyi olacak." dedi.

12 yaşındaki Samir Azme ise burada olmaktan çok mutlu olduğunu anlattı.

Azme, "Buradan manzara çok güzel. Eğleniyoruz. Arkadaşlarımla oyunlar oynadık, mekan çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Hayat size geri dönmüş gibi hissediyorsunuz"

Maya Sükkari de "Buraya yaklaşık 13 yıl sonra ilk geliyoruz. Çok güzel bir duygu. Hayat size geri dönmüş gibi hissediyorsunuz. Burada durup bu manzaraya izlemek bambaşka, yıllardır bu manzarayı seyredememiştik." diye konuştu.

Sükkari, dağa çıkan yolların yıllar önce rejim güçlerince neden kapatıldığına bilmediklerini söyledi.

11 yaşındaki Muaffak Cabi de annesiyle Kasyun Dağı'na çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kızının 4. yaş doğum gününü Kasyun Dağı'nda kutladı

Kasyun Dağı'na yıllar sonra ilk kez gelen Ahmed Abdulazim ve ailesi de 4 yaşına giren kızları Emeli'nin doğum gününü Şam manzarasını izleyerek kutladı.

Tarifsiz duygular yaşadıklarını dile getiren Abdulazim, "Buraya çıkmak daha önce yasaktı. Bizi her şeyden mahrum bıraktılar. Şimdi dağ, ağaç ve Şam daha güzel." dedi.

Abdulazim, "Şu an özgürlüğü tattık. Eskiden baskı altında yaşıyorduk. Buraya bile çıkmamız yasaktı. Çok şükür şimdi bu sevinci bir tek Suriyeliler anlar." diye konuştu.

Yeni yönetimin başarılı olmasını dileyen Abdulazim, "Bugün kızım Emeli'nin doğum günü. Burada kutlamak istedik. İyi bir gelecek diliyorum. Artık geleceğe bir umut var. İnşallah ülke yeniden imar edilir." değerlendirmesini yaptı.

Abdulazim, "Şam artık özgür. Kafesten kurtulmuş gibiyiz. Hepimiz Şam semalarında birer şahin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.