Kataib Hizbullah, Kaçırılan Amerikalı Gazeteci Shelly Kittleson'un İtiraf Videosunu Yayımladı

Irak'ta İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah, kaçırılan Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'ın esaret altındaki görüntülerini yayımladı. Bu görüntülerde, Kittleson'un Bağdat'taki ABD Konsolosluğu için istihbarat topladığı itiraf edildi. Gazeteci, kendisini tanıtarak, 2015'ten beri Irak'ta savaş muhabiri olarak çalıştığını ve ABD adına bilgi topladığını belirtti. Kittleson, Bağdat'taki Amerikan Konsolosu'nun kendisinden Haşdi Şabi, Kataib Hizbullah ve el-Nuceba hakkında bilgiler talep ettiğini, bu bilgileri topladığını ancak yetersiz bulunduğu için daha fazlasının istendiğini ifade etti.

Kittleson, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, Amerikan vatandaşlarının can güvenliğinin Trump yönetiminden önce daha iyi olduğunu ve şimdi hayatların tehdit altında olduğunu söyledi. Kaçırılan gazeteci, silahlı direnişçilerin kendisini serbest bırakmasını talep ederek, asla ülkelerine zarar vermeyeceğine söz verdi. Kataib Hizbullah, ABD tarafından 2009'dan beri yabancı terör örgütü olarak listeleniyor. Grup, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kittleson'un serbest bırakıldığını ve Irak'ı derhal terk etmesi talimatı verildiğini duyurdu.

On yılı aşkın süredir Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat'ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre, gazeteci zorla bir araca bindirilerek şehirden uzaklaştırıldı. Iraklı yetkililer, kaçıranların aracını takip etti ve kovalamaca sırasında aracın takla attığını bildirdi. Kaçıranlar, Kittleson'u hurdaya dönen araçtan çıkarıp başka bir araca taşıyarak kaçmayı başardı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve bu kişinin Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıkladı.