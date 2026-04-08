Kataib Hizbullah, Kaçırılan Amerikalı Gazeteci Shelly Kittleson'un İtiraf Videosunu Yayımladı
Kataib Hizbullah, Kaçırılan Amerikalı Gazeteci Shelly Kittleson'un İtiraf Videosunu Yayımladı

08.04.2026 03:39
İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah, kaçırılan Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'ın esaret altındaki görüntülerini yayımladı. Kittleson, ABD Konsolosluğu için istihbarat topladığını itiraf etti ve Trump yönetimini eleştirdi.

Irak'ta İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah, kaçırılan Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'ın esaret altındaki görüntülerini yayımladı. Bu görüntülerde, Kittleson'un Bağdat'taki ABD Konsolosluğu için istihbarat topladığı itiraf edildi. Gazeteci, kendisini tanıtarak, 2015'ten beri Irak'ta savaş muhabiri olarak çalıştığını ve ABD adına bilgi topladığını belirtti. Kittleson, Bağdat'taki Amerikan Konsolosu'nun kendisinden Haşdi Şabi, Kataib Hizbullah ve el-Nuceba hakkında bilgiler talep ettiğini, bu bilgileri topladığını ancak yetersiz bulunduğu için daha fazlasının istendiğini ifade etti.

Kittleson, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, Amerikan vatandaşlarının can güvenliğinin Trump yönetiminden önce daha iyi olduğunu ve şimdi hayatların tehdit altında olduğunu söyledi. Kaçırılan gazeteci, silahlı direnişçilerin kendisini serbest bırakmasını talep ederek, asla ülkelerine zarar vermeyeceğine söz verdi. Kataib Hizbullah, ABD tarafından 2009'dan beri yabancı terör örgütü olarak listeleniyor. Grup, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kittleson'un serbest bırakıldığını ve Irak'ı derhal terk etmesi talimatı verildiğini duyurdu.

On yılı aşkın süredir Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat'ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre, gazeteci zorla bir araca bindirilerek şehirden uzaklaştırıldı. Iraklı yetkililer, kaçıranların aracını takip etti ve kovalamaca sırasında aracın takla attığını bildirdi. Kaçıranlar, Kittleson'u hurdaya dönen araçtan çıkarıp başka bir araca taşıyarak kaçmayı başardı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve bu kişinin Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
