Katalonya'da erken yerel parlamento seçimleri kararı alındı - Son Dakika
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Katalonya'da erken yerel parlamento seçimleri kararı alındı

Katalonya Özerk Hükümeti, 12 Mayıs'ta erken yerel parlamento seçimleri yapılması kararı aldı. Seçimlerde ayrılıkçı politikalar izleyen siyasi partilerin yanı sıra Sosyalist İşçi Partisi de yer alacak. Ayrıca, İspanya Meclisi, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve STK liderlerine af getiren yasa tasarısını oylayacak.

13.03.2024 22:01
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Parlamenter Monarşi ile yönetilen İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya'da özerk yönetim hükümeti, 12 Mayıs'ta erken yerel parlamento seçimleri yapılması kararı aldı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi lideri Pere Aragones, en son 12 Mart 2021'de yapılan ve normal şartlarda Şubat 2025'te gerçekleştirilmesi gereken yerel parlamento seçimlerini, 2024 bütçesinin kabul edilmemesinin ardından öne aldı.

Katalan yerel parlamentosundaki siyasi partilerin 2024 yılı bütçesini onaylamamasını "sorumsuzluk" olarak tanımlayan Aragones, yaptığı açıklamada, "Kuraklık ile mücadeleye 1 milyar avro ayrılmasına 'hayır' dediler. Sağlık için 1 milyar 400 milyon avro ayrılmasına 'hayır' dediler. Çalışma haklarındaki kısıtlamaların sona erdirilmesine 'hayır' dediler. Biz, bu yasama döneminde sonuna kadar görevimizi yürütmek istiyorduk ama kırmızı çizgilerin aşılması bunu imkansız hale getirdi." dedi.

Mayısta yapılacak seçimlerde ERC'nin bir kez daha başkan adayı olacak Aragones, "Katalanlar 12 Mayıs'ta iki projeden birini seçecekler. ya tüm kesimleriyle ve her zaman ileriye bakan bir Katalonya ya da geçmiş bir modele bel bağlayanlar." diye konuştu.

Katalonya'da Mart 2021'deki seçimler sonunda oluşan parlamentoda, ayrılıkçı politikalar izleyen siyasi partilerden ERC'nin 33 ve Katalonya için Birlik'in de (Junts) 31 milletvekili bulunuyor.

Junts Genel Sekreteri Jordi Turull, Katalonya'da basına yaptığı açıklamada, Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçan, Brüksel'de yaşayan, Avrupa Parlamentosunda parlamenter olan ve İspanya'da hakkında halen yakalama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un, mayıs ayında yapılacak seçimlerde Junts'un başkan adayı olabileceğini söyledi.

Ayrılıkçı politikalara karşı en büyük alternatif olan, İspanya'da merkezi hükümette iktidardaki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Katalonya'daki kolu Katalonya Sosyalist Partisinin (PSC) de 33 milletvekili var.

Öte yandan İspanya Meclisi, azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE'nin ERC ve Junts ile anlaşmasının ardından son düzeltmeleri yaptığı ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve STK liderlerine af getirilmesini içeren yasa tasarısını yarın genel kurulda oylayacak.

Meclisten geçmesi beklenen söz konusu yasa tasarısının, ana muhalefetteki sağcı Halk Partisinin (PP) çoğunlukta olduğu Senatodan geçme sürecinin en az iki ay sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Parlamento, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katalonya'da erken yerel parlamento seçimleri kararı alındı - Son Dakika

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