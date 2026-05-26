Katar, 12 Milyar Dolar Teklifini Yalanladı

Katar, bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Katar'ın bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Ensari, bunun, anlaşmanın başarısız olmasını, tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldığını kaydetti.

Katar'ın bölgesel ortaklarla koordineli olarak yürüttüğü diplomatik çabaların iyi bilindiğini aktaran Ensari, "Bu anlatılar, Katar'ın barışın tesisinde güvenilir uluslararası bir oyuncu olarak itibarını zedelemeye yönelik umutsuz girişimlerden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı, anlaşmanın nihai detayları üzerinde görüşmelerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.