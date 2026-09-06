Katar 2026'nın ilk 8 ayında 2,3 milyon turisti ağırladı, çoğunluğu Körfez'den geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar 2026'nın ilk 8 ayında 2,3 milyon turisti ağırladı, çoğunluğu Körfez'den geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, 2026'nın ilk 8 ayında hava, kara ve deniz yoluyla gelen 2 milyon 338 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Körfez ülkelerinden gelen 958 bin kişi toplamın yüzde 41'ini oluştururken, Asya ve Avrupa'dan da yoğun ilgi devam etti.

Katar, 2026 yılının ilk 8 ayında hava, kara ve deniz yoluyla ülkeye gelen 2 milyon 338 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Katar Turizm Kurumunun açıkladığı verilere göre, ağustos ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısı temmuza göre yüzde 6,3 artarak 303 bine yükseldi.

Temmuz ayında bu sayı 285 bin olarak kaydedilmişti.

Ziyaretçilerin çoğunluğu Körfez ülkelerinden

Katar'a gelen ziyaretçilerin bölgesel dağılımında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ilk sırada yer aldı.

Körfez ülkelerinden gelen 958 bin ziyaretçi, Katar' ziyaret edenlerin yüzde 41'ini oluşturdu.

Asya ve Okyanusya bölgesi 489 bin ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri de 486 bin ziyaretçi ile üçüncü sırayı aldı.

Katar turizmde büyümeyi hedefliyor

2025 yılında 5,1 milyon ziyaretçiyle turizm alanında rekor kıran Katar, Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ile hava sahası ve uçuş rotalarına ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle özellikle Kuzey Amerika ve Asya gibi uzak bölgelerden gelen turist akışında yavaşlamalar yaşadı.

Buna karşın diğer Körfez ülkelerinden kara yolu ve kısa mesafeli uçuşlarla Katar'a gelen ziyaretçi sayısındaki artış, turizm sektörünün canlılığını korumasına katkı sağladı.

Katar, son yıllarda gerçekleştirdiği altyapı ve turizm yatırımlarıyla bölgenin önde gelen seyahat merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar çok sayıda uluslararası etkinliğin düzenlenmesi beklenen Katar'ı ziyaret edecek turist sayısının giderek artması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Körfez, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar 2026'nın ilk 8 ayında 2,3 milyon turisti ağırladı, çoğunluğu Körfez'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

15:59
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:44
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kurudu anlar kamerada
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 16:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: Katar 2026'nın ilk 8 ayında 2,3 milyon turisti ağırladı, çoğunluğu Körfez'den geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement