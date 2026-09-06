Katar 2026'nın ilk 8 ayında 2,3 milyon turisti ağırladı, çoğunluğu Körfez'den geldi

Katar, 2026 yılının ilk 8 ayında hava, kara ve deniz yoluyla ülkeye gelen 2 milyon 338 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Katar Turizm Kurumunun açıkladığı verilere göre, ağustos ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısı temmuza göre yüzde 6,3 artarak 303 bine yükseldi.

Temmuz ayında bu sayı 285 bin olarak kaydedilmişti.

Ziyaretçilerin çoğunluğu Körfez ülkelerinden

Katar'a gelen ziyaretçilerin bölgesel dağılımında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ilk sırada yer aldı.

Körfez ülkelerinden gelen 958 bin ziyaretçi, Katar' ziyaret edenlerin yüzde 41'ini oluşturdu.

Asya ve Okyanusya bölgesi 489 bin ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri de 486 bin ziyaretçi ile üçüncü sırayı aldı.

Katar turizmde büyümeyi hedefliyor

2025 yılında 5,1 milyon ziyaretçiyle turizm alanında rekor kıran Katar, Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ile hava sahası ve uçuş rotalarına ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle özellikle Kuzey Amerika ve Asya gibi uzak bölgelerden gelen turist akışında yavaşlamalar yaşadı.

Buna karşın diğer Körfez ülkelerinden kara yolu ve kısa mesafeli uçuşlarla Katar'a gelen ziyaretçi sayısındaki artış, turizm sektörünün canlılığını korumasına katkı sağladı.

Katar, son yıllarda gerçekleştirdiği altyapı ve turizm yatırımlarıyla bölgenin önde gelen seyahat merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar çok sayıda uluslararası etkinliğin düzenlenmesi beklenen Katar'ı ziyaret edecek turist sayısının giderek artması öngörülüyor.