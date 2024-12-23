Katar Bakanı Şam'a Gitti

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Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a gitti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada, Katar Hava Yolları'na ait bir uçağın Şam Havalimanı'na iniş yaptığını belirtti.

Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Katar Hava Yolları'na ait ilk uçağın ülkeye iniş yaptığı aktaran Ensari, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Halifi liderliğinde üst düzey bir heyetin söz konusu uçakla Şam'a ulaştığını kaydetti.

Ensari, "Üst düzey heyet, kardeş Suriye halkına desteklerinde değişmez duruşu çerçevesinde Suriyeli yetkililerle görüşmeler yapacak." ifadelerini kullandı.