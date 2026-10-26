Katar Başbakanı Al Sani, Mısır, Suudi ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Başbakanı Al Sani, Mısır, Suudi ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgesel gerilimin azaltılması ve deniz seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak kapsamlı anlaşma desteklendi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgesel gerilimin azaltılması, diplomatik çabalar ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak koordinasyon ele alındı.

Al Sani, deniz seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik girişimleri desteklediklerini belirtti.

Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde ülkesinin Riyad yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Al Sani, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Al Sani, Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Kerek vilayetindeki bir kiliseyi hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanCep TelefonuPolitikaGüncelÜrdünMısırKatarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:00:34. #7.12#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı Al Sani, Mısır, Suudi ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei