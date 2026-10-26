Katar Başbakanı Al Sani, Mısır, Suudi ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgesel gerilimin azaltılması, diplomatik çabalar ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak koordinasyon ele alındı.

Al Sani, deniz seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik girişimleri desteklediklerini belirtti.

Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde ülkesinin Riyad yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Al Sani, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Al Sani, Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Kerek vilayetindeki bir kiliseyi hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara acil şifa diledi.