Katar Başbakanı Al Sani, Mısır ve Suudi bakanlarla diplomatik çabaları değerlendirdi - Son Dakika
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Katar Başbakanı Al Sani, Mısır ve Suudi bakanlarla diplomatik çabaları değerlendirdi

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Katar Başbakanı Al Sani, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı; Al Sani denizlerde seyrüsefer serbestisi için diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ikili işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ile bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Al Sani, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Katar'ın denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasını temin edecek kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayan tüm diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Öte yandan Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA
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