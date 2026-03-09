Katar Başbakanı'ndan İran'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Başbakanı'ndan İran'a Tepki

09.03.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, İran'ın saldırılarını kınadı ve ülkesinin güvenliğini korumaya hazır olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın Katar topraklarını hedef almasını kınayarak ülkesinin halkını ve topraklarını korumaya tamamen hazır olduğunu vurguladı. Al Sani, enerji altyapısındaki çalışanların güvenliğini sağlamak için geçici önlemler alındığını ve çatışmalar stabil hale geldiğinde tam üretime tekrar başlanacağını açıkladı.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında yapılan video konferansta, Katar, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Türkiye, Ermenistan ve Avrupa Birliği temsilcileri, Orta Doğu'daki gelişen durumu ve sonuçlarını ele aldı.

Konferansta, konuşan Al Sani, İran'ın Katar topraklarını hedef almasını kınayarak, "Bunu ulusal egemenliğimizin açık bir ihlali, güvenliğimize ve topraklarımızın emniyetine doğrudan bir saldırı değerlendiriyoruz" dedi. Al Sani, "Katar'ın toprağını savunmaya ve halkını korumaya tamamen hazır olduğunu" vurguladı.

Al Sani ayrıca, İran'ın, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Birleşik Arap emirlikleri (BAE), Irak, Lübnan, Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a yönelik saldırılarını da kınadı.

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde Al Sani, Katar'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduğunu ve dünya çapındaki ortaklarına "güvenilir bir tedarikçi" olduğunu belirtti. Ancak tesislere yönelik saldırılar ve Körfez'de deniz taşımacılığıyla ilgili zorluklar dahil olmak üzere mevcut koşulların, enerji altyapısındaki çalışanların güvenliğini korumak için geçici önlemler alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Al Sani, çatışmalar stabil hale geldiğinde tam üretime tekrar başlanacağını da dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Başbakanı'ndan İran'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:22:29. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı'ndan İran'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.