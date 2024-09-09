Katar'da Eğitim İçin Küresel Çağrı - Son Dakika
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Katar'da Eğitim İçin Küresel Çağrı

Katar\'da Eğitim İçin Küresel Çağrı

Katar'da 5. Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü dolayısıyla konferans gerçekleştirildi.

09.09.2024 19:46
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Katar'da 5. Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü dolayısıyla konferans gerçekleştirildi.

Başkent Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Katar Emiri Şeyh Temim'in annesi ve Her şeyden Önce Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza binti Nasır, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Faresin Ağabakyan Şahin, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ve birçok önemli isim katıldı.

Gazze Şeridi'nden Doha'ya getirilen bazı çocukların şiir okumasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Şeyha Moza yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımına karşı küresel çapta hiçbir adım atılmamasından öfke duyduğunu dile getiren Şeyha Moza, "Gazze'de işlenen suçların boyutuna kızgınım. Gazze hala ölmeye devam ediyor. Bir savaş için öfkeyle ayağa kalkan, diğerinde ise uzun süre sessiz kalan, insan hakları ve uluslararası hukukun üstünlüğü hakkında çok fazla konuşan ülke liderlerine kızgınım." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde eğitime verilen zararın boyutlarını anlatan Şeyha Moza, 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla öğrenci ve en az 400 öğretmenin öldürüldüğünü kaydederek, şunları aktardı:

"Bir yıl geçti ve Gazze'de hiçbir öğrenci sınıflarına dönemiyor. Bazıları şehit oldu, bazıları da hasta yatağında. Sizi yüzüstü bıraktık Gazze'nin çocukları. Hiçbir uluslararası hukuk, hiçbir BM tüzüğü, hiçbir anlaşma sizi koruyamadı."

Şeyha Moza ayrıca Suriye, Yemen, Sudan, Ukrayna, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kolombiya'da eğitime yönelik küresel çaptaki diğer saldırılara da dikkati çekti.

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek de konuşmasında "Yemen'de birçok okul yıkılmasına rağmen umudumuz gençlerde." dedi.

Filistinli Bakan Şahin ise "Filistinli çocukları desteklemek için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Okullarının güvenli, eğitimlerinin kesintisiz ve geleceklerinin umutla dolu olmasını sağlamak için somut eylemleri hak ediyorlar." diye konuştu.

Bu yıl "Tehlike Altındaki Eğitim: Savaşın İnsani Maliyeti " temasıyla düzenlenen programda Irak, Suriye, Yemen, Sudan ve Gazze'deki savaşların maliyetinin 3,138 trilyon dolar olduğu ve bu miktarın 31 milyondan fazla okulu desteklemek için yeterli olduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Toplumsal Forumu'nda 2019 yılında Şeyha Moza'nın yaptığı eylem çağrısı ve Katar'ın sunduğu karar üzerine BM Genel Kurulu tarafından Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü kabul edildi.

Karar, 62 ülke tarafından desteklendi ve Birleşmiş Milletler her yıl 9 Eylül'ü Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü olarak ilan etti.

Kaynak: AA

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