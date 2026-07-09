Katar'da Güvenlik Tehdidi Sona Erdi - Son Dakika
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Katar'da Güvenlik Tehdidi Sona Erdi

09.07.2026 05:38
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Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu.

Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin ise detaylı bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı ilk açıklamada ülkedeki güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğunu duyurmuştu.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla bakanlıkça yapılan uyarıda, "Herkesin evlerinde kalmaya özen göstermesi, dışarı çıkmaması, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durması" istenmişti.

Bahreyn de olası saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı açıklanmıştı.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

Kaynak: AA

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