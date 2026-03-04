Katar'da İran Hücreleri Çökertildi

Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Devlet Güvenlik Birimlerinin, ciddi gözetleme operasyonları sonucunda 10 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Bunlardan 7'sinin, ülkedeki hayati ve askeri tesisler hakkında bilgi toplamak için casusluk görevleriyle görevlendirildiğine işaret edilen haberde, diğer 3'ünün ise sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle görevlendirildiği ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda eğitim aldığı aktarıldı.

Hassas tesis ve kurulumların konumları ve koordinatları, iletişim cihazları ve teknolojik ekipmanların da ele geçirildiği vurgulanan haberde, "Soruşturmalar sırasında şüpheliler, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılarının yanı sıra casusluk ve sabotaj görevlerini yerine getirdiklerini itiraf ettiler." denildi.

Haberde, Devlet Güvenlik Birimlerinin, vatandaşları uyanık olmaya ve şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildirme çağrısı yaptığı kaydedildi.