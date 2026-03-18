İSTANBUL (AA) — Katar İçişleri Bakanlığı, İran saldırısının ardından Ras Laffan'daki rafineri bölgesinde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sivil Savunma ekipleri, İran saldırısı sonucu Ras Laffan bölgesinde çıkan yangına müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yangının boyutu, can kaybı ya da hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Katar'da İran Saldırısı Sonrası Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?