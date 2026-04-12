Katar\'da Türkçe Öğretim Protokolü İmzalandı

Katar'da, Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Katar Toplum Yüksekokulu arasında Türkçe öğretimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törende, iki kurum arasında eğitim ve kültür alanlarında işbirliği ile Katar Toplum Yüksekokulunda Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasını içeren protokolün imzaları atıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da yer aldığı törende protokol, Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enver Gedik ile Katar Toplum Yüksekokulu Başkanı Halid Muhammed el-Hur tarafından imzalandı.

Törende konuşan Gedik, "Türkçemizin, Katar'da ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması, kültürel etkileşimi artırması ve akademik işbirliğini güçlendirmesini hedefliyoruz." dedi.

Katar Toplum Yüksekokulu Başkanı Halid Muhammed el-Hur ise işbirliğinin iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine katkı sunacağını belirtti.

Katar'da Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi, kültürler arası etkileşimi artırmaya yönelik çeşitli programların hayata geçirilmesi, dil eğitimi başta olmak üzere ortak etkinlikler, projeler ve organizasyonlar düzenlenmesini içeren protokolle, iki kurum arasında sürdürülebilir kültürel paylaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.