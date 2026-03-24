Katar'da Yüz Yüze Çalışma Başladı

Katar'da, son günlerde İran saldırılarının durmasının ardından yaklaşık 3 hafta süren uzaktan çalışma uygulaması sona erdirilerek kamu kurumlarında yüz yüze çalışmaya yeniden başlandığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, güvenlik değerlendirmesi sonrasında yüz yüze çalışmaya dönüş kararı alındığını belirterek, "Hayatın süresiz şekilde durdurulması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Katar'a yönelik herhangi bir saldırı meydana gelmediğini kaydeden Ensari, ülkenin olası gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ve acil durum planlarının bulunduğunu vurguladı.

Katar Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, dün yaptığı açıklamada, 24 Mart 2026 itibarıyla tüm kamu kurumlarında çalışma düzeninin normale döneceğini bildirmişti.

Katar Bakanlar Kurulu, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın buna karşılık olarak İsrail ile bölgedeki "ABD üsleri ve çıkarlarını" hedef aldığını açıklamasının ardından tüm kamu kurumlarında uzaktan çalışma sistemine geçilmesini kararlaştırmıştı.

Kurul, 8 Mart'ta uzaktan çalışma uygulamasının kurum başına toplam çalışan sayısının yüzde 70'ini aşmayacak şekilde sürdürülmesine karar vermiş, önceliği annelere ve belirli gruplara vermişti.

Katar'dan, bu sabah itibarıyla İran saldırılarına ilişkin güncel bilanço açıklanmazken, AA muhabirinin Katar Savunma Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre en az 206 füze, 87 insansız hava aracı ve 2 savaş uçağı etkisiz hale getirildi.

İran'ın son saldırısında ise 19 Mart'ta, enerji sektörü açısından stratejik öneme sahip Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin hedef alındığı belirtilmişti.