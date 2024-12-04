Katar'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Katar'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Katar Başbakanı Al Sani, Trump'ın yemin töreni öncesi Gazze'de ateşkes talep etti.

04.12.2024 22:16
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce Gazze'de ateşkes istediğini söyledi.

Al Sani'nin, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamalardan bir bölüm yayınlandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın ekibiyle Gazze'deki ateşkes konusunda temas halinde olduklarını anlatan Al Sani, "(Gazze'deki) Durumun, Başkan Trump göreve başlamadan çözülmesi konusunda aynı fikirdeyiz ve bunu umuyoruz." diye konuştu.

Al Sani, bölgesel güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Sunucu Yalda Hakim'in, "Sorunu yemin töreninden (20 Ocak) önce mi çözmek istiyor?" sorusuna, "Evet" diyen Al Sani, "Ekibiyle yaptığımız konuşmalarda bunu duyduk. En azından benim onlarla yaptığım görüşmede hemen, hatta bugün çözüm istiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Trump'ın yemin töreni öncesi ateşkes için çalıştıklarını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Detaylara girmek istemiyorum. Süreci elimizden geldiğince korumaya çalışıyor ve taraflardan biri aracılığıyla bilgi sızmamasını umuyorum." dedi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin röportajının tamamı, Türkiye saatiyle 00.00'da yayınlanacak.

Kaynak: AA

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