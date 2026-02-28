Katar'dan İran'a Şiddetli Kınama - Son Dakika
Katar'dan İran'a Şiddetli Kınama

28.02.2026 14:26
Katar, İran'ın füze saldırısını egemenliğe ihlal olarak kınadı ve yanıt hakkını saklı tuttu.

Katar, topraklarının İran tarafından füzelerle hedef alınmasını şiddetle kınayarak saldırıyı ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının İran yapımı füzelerle hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Katar'ın ulusal egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir ihlal teşkil ettiği vurgulanarak bu tür eylemlerin, hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Katar'ın, uluslararası hukuk çerçevesinde ve saldırının niteliğiyle orantılı şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu belirtilen açıklamada, ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Katar'ın başından bu yana İran ile diyalog çağrısında bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar'ın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın bölgesel gerilimlerden uzak durma ve taraflar arasında arabuluculuğu teşvik etme yönünde çaba gösterdiği ancak topraklarının hedef alınmasının iyi niyet temelinde yürütülen temaslara zarar verdiği ifade edildi.

Tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve diyalog masasına dönme çağrısı yapılarak bölge güvenliğinin korunması ve daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi gerektiği kaydedildi.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn'in egemenliklerinin ihlal edilmesi de kınanan açıklamada, bu ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

