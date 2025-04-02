Katar'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Katar'dan İsrail'e Sert Tepki

Katar\'dan İsrail\'e Sert Tepki

Katar, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın ve Gazze'deki BM kliniğine saldırıyı kınadı.

02.04.2025 23:16
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Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait kliniğin bombalanmasına tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırıyı ve ibadet edenlerin camiden kovulmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapan Katar, İsrail saldırılarına karşı hastaneler dahil silahsız siviller, BM ve insani yardım çalışanları için tamamen korunma sağlanmasını istedi.

İsrail ordusunun Gazze'de UNRWA ait kliniğe yaptığı saldırıya da tepki gösteren Katar, Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı yapılan saldırıların "şiddet sarmalının daha da genişleteceği" uyarısını yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı klinikte 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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