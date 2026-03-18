Katar'dan İsrail'e Tepki: Tehlikeli Adım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, İsrail'in İran'daki doğalgaz tesislerini hedef almasını tehlikeli bir adım olarak kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahasıyla bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'daki Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, söz konusu sahaların Katar'daki Kuzey doğalgaz sahasının uzantısı niteliğinde olduğuna işaret eden Ensari, "İran'daki Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislerin hedef alınması, bölgede halihazırda süren askeri tırmanışın gölgesinde tehlikeli ve sorumsuz bir adımdır." ifadesini kullandı.

Enerji altyapısının hedef alınmasının küresel enerji güvenliği, bölge halkları ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ensari, hayati öneme sahip tesislerin hedef alınmaması gerektiğini daha önce de defalarca dile getirdiklerini belirtti.

Ensari, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, uluslararası hukuka bağlı kalınması ve bölgenin güvenlik ile istikrarını koruyacak şekilde, gerilimin düşürülmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İHA'larla düzenlendiği belirtilen saldırıda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu aktarılmıştı.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:10:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.