Katar'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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Katar'dan Netanyahu'ya Tepki

Katar, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması önerisini kınadı.

09.02.2025 16:47
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Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını "kışkırtıcı" olarak nitelendirdi ve kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına dair sarf ettiği sözler şiddetle kınandı.

Netanyahu'nun açıklamasının "kışkırtıcı" olduğu ve uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı.

Katar'ın Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumuna "İsrail'in kışkırtmalarına kararlılıkla karşı çıkma" çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının zorla yerinden edilmeleri yönündeki çağrıların kesin bir dille reddedildiği açıklamada, "Bu tür çağrılar, barış fırsatlarını baltaladığı gibi bölgede yeni gerilimleri de körüklüyor." ifadesine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, adil ve kalıcı barışın ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla gerçekleşeceğine vurgu yapıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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