Katar, Diplomasi ve Diyalog Vurgusu yaptı

Katar, ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden mesaj alışverişini desteklediğini belirterek, diplomasi ve diyalog dışında başka bir çözüm yolu olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Katar'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ele alındığı uluslararası bakanlar düzeyindeki toplantıya İngiltere'nin daveti üzerine katıldığını ve Boğazın güvenliğinin küresel ekonomi ve istikrarla doğrudan bağlantılı uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ensari, "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel ekonomi için tehdit oluşturuyor." dedi.

Katar'ın mevcut koşullarda arabuluculuk rolü üstlenmediğini belirten Ensari, "Ülkemizin önceliği kendisini savunmaktır. Bu nedenle şu aşamada herhangi bir arabuluculuk rolümüz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İran ile diplomatik temaslara da işaret eden Ensari, saldırıların durdurulması ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini İran tarafına açık şekilde ilettiklerini söyledi. Ensari, Katar'ın, bölge ülkelerine yönelik İran kaynaklı saldırıları tümüyle reddettiğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin son günlerde uluslararası liderlerle yoğun temaslar yürüttüğünü aktaran Ensari, bu görüşmelerin amacının bölgesel zorluklara karşı ortak bir vizyon oluşturmak ve uluslararası koordinasyonu güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Ensari, söz konusu temasların zamanlamasının insansız hava aracı saldırılarıyla ilişkilendirilemeyeceğini ve saldırıların farklı zamanlarda devam ettiğini söyledi.

"Sivil altyapının ve özellikle enerji tesislerinin hedef alınması tüm bölgeyi risk altına alıyor"

Bölgede artan gerilimin tehlikelerine dikkati çeken ve mevcut durumun, bölge güvenliği ve istikrarı için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyleyen Ensari, "Sivil altyapının ve özellikle enerji tesislerinin hedef alınması tüm bölgeyi risk altına alıyor." dedi.

Ensari ayrıca, Katar topraklarına yönelik herhangi bir saldırıyı reddettiklerini ve kınadıklarını belirterek, "Bu tür saldırılar hiçbir bağlamda meşru gösterilemez." ifadelerini kullandı.

Katar'ın Körfez ülkeleri, Arap Birliği ve dost ülkelerle koordinasyonu sürdürdüğünü belirten Ensari, ülkesinin gerilimi kontrol altına almaya yönelik tüm uluslararası çabaları desteklediğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdiğini ifade eden Ensari, mevcut şartlarda önceliğin savaşın sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Katar gemileri ve tankerlerinin Hürmüz Boğaz'ından geçemediğinin altını çizen Ensari, Hürmüz Boğazı ile ilgili yapılacak herhangi bir anlaşmada, hiçbir tarafın kendi iradesini dayatma hakkına sahip olmadığını vurguladı.

"Hürmüz Boğazı'nda eski duruma dönüş artık mümkün değil"

"Mevcut değişimler ışığında Hürmüz Boğazı'nda eski duruma dönüş artık mümkün değil." diyen Ensari, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelecekteki herhangi bir düzenlemenin uluslararası hukuk temelinde ve bölge ülkelerinin katılımıyla şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Ensari, tüm taraflara sivil altyapının hedef alınmaması yönünde uyarıda bulunduklarını belirterek, olası bir tırmanışın felaket sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Katar'ın, kriz sonrasında yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi kurulmasını hedeflediğini dile getiren Ensari, "Herhangi bir anlaşma, tüm bölgesel tarafların mutabakatıyla ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde sağlanmalıdır." dedi.

"Biz bu savaşın tarafı değiliz, ancak durumu yatıştırmak için ilgili aktörlerle temas halindeyiz"

"Biz bu savaşın tarafı değiliz, ancak durumu yatıştırmak için ilgili aktörlerle temas halindeyiz ve bu savaşın kazananı olmayacağı konusunda hemfikiriz; bu savaş herkes için sadece olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Arabuluculuk yapmıyoruz ve egemenliğimizi savunmaya odaklanmış durumdayız, ancak Pakistan'ın çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullanan Ensari, Körfez ülkeleri ve Katar'a yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunarak, bölgedeki tehlikeli durumun çözümünün diyalog ve diplomasiden geçtiğini ve Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediklerini vurguladı.

İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik ihlallerine de işaret eden Ensari, Katar'ın Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimi kesin bir dille reddettiğinin ve uluslararası toplumun Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ensari ayrıca, Katar'ın Filistin davasına yönelik tutumunun net olduğunu vurgulayarak, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil olmak üzere tüm haklarının korunması gerektiğine ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınmasının önemine dikkati çekti.