Katar Emiri Acil Durum Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Emiri Acil Durum Merkezi'ni Ziyaret Etti

Katar Emiri Acil Durum Merkezi\'ni Ziyaret Etti
05.03.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri Al Sani, Ulusal Komuta Merkezi'nde kriz yönetim sistemleri hakkında bilgi aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Al Sani, İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Katar Ulusal Komuta Merkezi'nde yetkililerden kriz ve acil durum yönetim sistemi hakkında bilgi aldı.

Al Sani'ye, gözetleme, izleme ve takip sistemleri ile olağanüstü durumlarda karar alma süreçlerini destekleyen mekanizmalar hakkında bilgi verilirken, saldırı girişimlerine anında müdahale mekanizmaları ile olaylara yönelik hızlı müdahale planları ve alarm seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin uygulamalar da anlatıldı.

Bu sistemlerin, ülke genelinde hazırlık seviyesini güçlendirmeyi, hayati hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamayı ve devletin güvenlik ile istikrarını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Acil Durum Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:31:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Katar Emiri Acil Durum Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.