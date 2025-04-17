Katar Emiri: Barış için bağımsız Filistin şart - Son Dakika
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Katar Emiri: Barış için bağımsız Filistin şart

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Katar Emiri Al-Thani, Putin ile görüşmesinde İsrail'in anlaşmaya uymadığını vurguladı.

17.04.2025 18:38
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- Katar Emiri Al-Thani: "İsrail anlaşmaya uymuyor"

"1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan barış mümkün değildir"

Katar Emiri Al-Thani, Putin ile görüştü

MOSKOVA - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, "Aylar önce bir anlaşmaya vardık ama ne yazık ki İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Tarafların tutumlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak amacıyla arabuluculuk çabalarımızı sürdürüyoruz. 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan barış mümkün değildir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani'yi ağırladı. Putin görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Al Thani'yi Moskova'da tekrar ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İlişkimiz giderek güçleniyor. Geçtiğimiz günlerde Doha'da bir hükümetlerarası komisyon toplantısı yapıldı. Bana göre çok faydalıydı. Katar genel olarak ve özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biridir. Bizim aramızda çok uzun yıllara dayanan, iyi bir karşılıklı ilişki geleneğimiz var" ifadelerini kullandı. Putin, "Elbette bugün sıcak noktalarla ilgili konuları da tartışmamız da çok önemli. Katar'ın İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için çok ciddi çabalar sarf ettiğini biliyoruz. Ne yazık ki sizin de dahil olduğunuz girişimler hayata geçirilmedi, Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor, bu da günümüzün bir trajedisi, çok ciddi bir trajedi. Biz de sizin gibi uzun vadeli bir çözümün ancak ve ancak Birleşmiş Milletler'in kararıyla, egemen iki devletin kurulmasıyla sağlanabileceğine inanıyoruz. Burada elbette Filistin devletinin kurulmasını kastediyorum" ifadelerini kullandı. Putin, " Suriye'deki durum bizim için ciddi önem taşıyor. Suriye'nin egemen, bağımsız ve bölünmez bir devlet olarak varlığını sürdürmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Suriye halkına insani yardım da dahil olmak üzere yardım sağlama yollarını sizinle görüşmek isteriz. Orada siyasi, güvenlik ve ekonomik açısından çok fazla sorun var" şeklinde konuştu.

"İsrail anlaşmaya uymuyor"

Katar Emiri Al-Thani ise Moskova'ya daveti için Putin'e teşekkür ederek, "Bölgedeki sıcak konularda, sıcak noktalarda, Gazze'ye devam eden saldırganlıkta da iş birliğimizi sürdürüyoruz. Biz aylar önce bir anlaşmaya vardık ama ne yazık ki İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Ancak biz Katar olarak tarafların tutumlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak amacıyla arabuluculuk çabalarımızı sürdürüyoruz. Bizim ve Rusya'nın net ve istikrarlı pozisyonumuz şudur: 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan barış mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Suriye konusuna da değinen Al-Thani, "Birkaç gün önce Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara Katar'daydı. Kendisiyle konuştuk, Suriye ile Rusya arasındaki tarihi bağları, bunların stratejik nitelikte olduğunu belirttik. (Ahmed eş-Şara) Bu iş birliğini, karşılıklı saygı ve iki halkın çıkarlarına saygı temelinde etkileşim kurarak sürdürme kararlılığındadır. Suriye'nin çok zor bir dönemden geçtiği şüphesizdir ve elbette bu ülkenin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması için yeni Suriye yönetiminin isteklerini desteklememiz gerekiyor" dedi.

Putin-Al-Thani arasındaki görüşmee Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov da katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri: Barış için bağımsız Filistin şart - Son Dakika

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