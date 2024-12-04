Katar Emiri İngiltere'de İkili Görüşmeler Yaptı

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İngiltere'ye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Londra'da bir araya gelen Al Sani ve Starmer, ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve karşılıklı yatırımları ele aldı.

Starmer, iki ülke arasında 1 milyar sterlinlik (yaklaşık 44 milyar lira) temiz enerji işbirliği anlaşmasının önemine vurgu yaparken iki lider, karşılıklı yatırımların iki ülke çıkarına olduğunu ifade etti.

Savunma alanındaki işbirliklerine de dikkati çeken Starmer, Katar'ın Gazze'de ve Orta Doğu'da üstlendiği arabuluculuk rolünü takdirle karşıladığını belirtti.

Starmer, başta İngiliz vatandaşı Emily Damari olmak üzere tüm esirlerin salıverilmesi için çalışmak gerektiğini vurguladı.

Al Sani, mezun olduğu askeri akademiyi ziyaret etti

Katar Emiri Al Sani, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Savunma Bakanı John Healey'le Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ni ziyaret etti.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında başta Typhoon ve Hawk savaş uçakları konusunda bilgi paylaşımı ve ortak filo oluşturma olmak üzere savunma anlaşmalarının imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Al Sani'nin 2 Aralık gecesi İngiltere hava sahasına giren uçağının 12 jetlik Katar-İngiltere ortak filosu tarafından karşılandığı da belirtildi.

Al Sani'nin de Sandhurst mezunu olduğu anımsatılan açıklamada ortak filonun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'nin katıldığı ilk ortak jet filosu olduğu aktarıldı.