Katar Güvenliği İstikrarlı

(ANKARA)- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu, iç güvenlik seviyesine ilişkin herhangi bir endişe bulunmadığını bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Katar'da durumun istikrarlı ve güvenli olduğunu, iç güvenlik seviyesine ilişkin herhangi bir endişe bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, yetkili güvenlik birimlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gelişmeleri takip ettiği belirtti. Kamu güvenliğinin sağlanması, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilerin korunması ile kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmaların sürdüğü de kaydedildi.

Bakanlık, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulunarak, söylenti ve doğrulanmamış haber ya da görüntülerin paylaşılmamasını istedi. Gelişmelere ilişkin güncellemelerin Bakanlığın resmi kanalları üzerinden yapılacağı ifade edildi.