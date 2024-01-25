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Katar, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e iletti - Son Dakika
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Katar, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e iletti

Katar'ın Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamadığı bir kaynaktan aktardığına göre Hamas, İsrail ile esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldı. Haberde, aynı kaynağın, 'Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti.' dediği kaydedildi. KAN'ın söz konusu haberine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Katar, Hamas\'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail\'e iletti
25.01.2024 - 11:17,
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Katar'ın Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamadığı bir kaynaktan aktardığına göre Hamas, İsrail ile esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldı.

Haberde, aynı kaynağın, "Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti." dediği kaydedildi.

KAN'ın söz konusu haberine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün, Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin devam ettiği ve henüz bir anlaşmaya varılmadığı bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyerek, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında, "Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var." demişti.

Yeni teklifin birkaç hafta veya bir aylık bir ateşkes yapılmasına ilişkin olduğunu kaydeden Filistinli kaynak, "Bu (teklif), birkaç hafta veya bir ay süren sınırlı bir süre için bir ateşkesle ilgili; bu süre zarfında esir değişimi gerçekleşir ve ardından savaşın kapsamlı bir şekilde durmasına gireriz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Katar'ın arabuluculuğuna ilişkin basında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanına atfedilen açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkması durumunda masum hayatları kurtarma çabalarını engelleyeceğine dikkati çeken Ensari, söz konusu açıklamaların detaylarına ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA
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