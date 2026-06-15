Katar ile BM Arasında Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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Katar ile BM Arasında Telefon Görüşmesi

15.06.2026 21:25
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Katar Başbakanı Al Sani, BM Genel Sekreteri Guterres ile ABD-Iran mutabakatını görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD ve İran arasındaki mutabakatı görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Guterres arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ile ABD ile İran arasında varılan anlaşma ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan tüm girişim ve iyi niyet çabalarına tam desteğini yineleyen Al Sani, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde, sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ile BM Arasında Telefon Görüşmesi - Son Dakika

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