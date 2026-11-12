Katar ile Yunanistan ilk siyasi istişare turunu Atina'da gerçekleştirdi - Son Dakika
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Katar ile Yunanistan ilk siyasi istişare turunu Atina'da gerçekleştirdi

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Katar ile Yunanistan arasındaki siyasi istişarelerin ilk turu, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı. Toplantıya iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yetkililer başkanlık etti.

Katar ile Yunanistan arasında siyasi istişarelerin ilk turu, ikili işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki siyasi istişare toplantısına Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou başkanlık etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ile bu ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Öte yandan Katar ile Yunanistan, 5 Kasım'da düzenlenen ilk politika diyaloğunda, ikili işbirliğini derinleştirmek ve ortak öncelikleri ilerletmek amacıyla yıllık stratejik diyalog mekanizması başlatma niyetlerini açıklamıştı.

İki ülkenin ortak açıklamasında, söz konusu stratejik diyalog girişiminin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Nisan 2026'da Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ikili ilişkilerde oluşan olumlu ivmenin devamı niteliğinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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