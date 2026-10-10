Katar'ın Hürmüz'den LNG ihracatı eylülde en az 1,4 milyon tonla 7 ayın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Katar'ın Hürmüz'den LNG ihracatı eylülde en az 1,4 milyon tonla 7 ayın zirvesine çıktı

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Katar'ın Hürmüz Boğazı üzerinden LNG ihracatı eylülde en az 1,4 milyon tona ulaşarak savaşın başladığı 28 Şubat 2026'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Sevkiyat, kriz öncesindeki aylık 6,6 milyon tonluk ortalamanın yaklaşık beşte birinde kaldı.

Katar'ın Hürmüz Boğazı üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, eylülde en az 1,4 milyon tona ulaşarak son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu enerji piyasalarına odaklanan "Middle East Economic Survey"in (MEES) verilerine göre, Katar'ın eylülde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği LNG sevkiyatı, kriz öncesindeki aylık 6,6 milyon tonluk ortalamanın yaklaşık beşte birinde kaldı.

Katar'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra LNG sevkiyatındaki en yüksek miktar, ABD ile İran arasındaki mutabakatın kısa süreli uygulandığı haziran ayında 842 bin ton olarak kaydedildi.

Böylece Katar'ın eylül ayında gerçekleştirdiği ihracat, savaşın başladığı 28 Şubat 2026'dan sonraki en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Katar Enerji Şirketi ağustos ayında Hürmüz Boğazı üzerinden yüklü LNG tankeri geçirmediğini açıklamıştı.

Katar, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden etkilenmeye devam ediyor

Katar'ın LNG ihracatı eylülde 1,4 milyon tona ulaşmasına rağmen savaş öncesindeki aylık ortalama 6,6 milyon tonluk seviyenin oldukça gerisinde kaldı.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçılarından Katar'ın sevkiyatları, büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine bağlı bulunuyor.

Petrolün aksine doğal gazın alternatif güzergahlara kolaylıkla yönlendirilememesi ise Katar'ın LNG ihracatını altyapısal olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kılıyor.

ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla Katar, Hürmüz Boğazı üzerinden yaptığı ihracatı uzun süre durdurmak zorunda kalmıştı.

Krizin faturasını ihracat hacmindeki milyonlarca tonluk düşüşle ödeyen Katar'ın en büyük hedefi Hürmüz Boğazı'ndaki durumun eski haline dönmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması.

Kaynak: AA
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