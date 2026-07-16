Katar, İran'a Saldırı İddalarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar, İran'a Saldırı İddalarını Reddetti

16.07.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, İsrail medyasında çıkan İran'a saldırılara onay verdiği iddialarını kesinlikle reddetti.

Katar, İsrail medyasında yer alan İran'a saldırılara onay verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bazı İsrail medya kuruluşlarında yer alan Katar'ın İran'a yönelik saldırılara onay verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail basınında yer alan ve Katar'ın İran'a karşı saldırılara onay verdiğini öne süren haberlerin kesin bir dille reddedildiği belirtilerek, söz konusu iddiaların Katar'ı çatışmanın tarafı haline getirmeyi, ülkenin arabuluculuk konusundaki merkezi rolünü zayıflatmayı ve bölgede daha fazla gerilim ile kaosa yol açmayı amaçlayan kişiler tarafından ortaya atıldığı ifade edildi.

Katarlı yetkililerin, çatışmanın başlangıcından bu yana Katar'ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir askeri saldırıya katılmadığını ve katılmayacağını defalarca vurguladığı kaydedildi.

Uluslararası Medya Ofisi, bu tür yanıltıcı iddiaların Katar'ın diplomatik çabalarını sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini belirterek, ülkenin bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içinde çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, ilgili tüm tarafların endişelerini ele alan kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla diplomatik çabalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İsrail Hayom gazetesi, bazı Körfez ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara fiilen katıldığını ve Katar'ın da İran'a yönelik saldırılara onay verdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, İran'a Saldırı İddalarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 20:53:37. #7.13#
SON DAKİKA: Katar, İran'a Saldırı İddalarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.