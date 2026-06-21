Katar, Luzern Zirvesi'nden Anlaşma Bekliyor - Son Dakika
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Katar, Luzern Zirvesi'nden Anlaşma Bekliyor

21.06.2026 15:05
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Katar, Luzern Gölü Zirvesi'nde kapsamlı bir anlaşma beklediklerini açıkladı. Müzakereler sürüyor.

Katar, ABD, İran ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleşen İsviçre'deki "Luzern Gölü Zirvesi"nden kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın çıkmasını beklediklerini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'deki "Luzern Gölü Zirvesi" toplantılarının "Mutabakat Zaptı" çerçevesinde kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Sözcü el-Ensari, taraflar arasındaki Mutabakat Zaptı'nın tüm yönlerini kapsayacak nihai anlaşma maddelerini müzakere etmek üzere uzman teknik grupların oluşturulduğunu belirtti.

Tarafların müzakere sürecinde iyi niyetle ilerleme taahhüdünde bulunduğuna dikkati çeken el-Ensari, kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılması amacıyla kurulan komitelerin, nihai imza aşamasına kadar kaydedilen ilerlemeyi takip edeceğini aktardı.

Katar'ın arabulucu ülkelerden biri olarak, anlaşmazlıkları gidermenin en iyi yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna yönelik sarsılmaz bir inanca sahip olduğunu vurgulayan el-Ensari, müzakerelerin hedefine ulaşması adına olumlu bir ortam yaratmak için Pakistan ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

El-Ensari, bu süreçte ortak ve arabulucu rolü üstlenen Pakistan'ın çabalarından övgüyle bahsederek, yakın işbirliği için İslamabad yönetimine teşekkürlerini sundu.

ABD ve İran'ın diplomatik çözümlere olan bağlılığını takdirle karşıladıklarını belirten el-Ensari, süreci ileriye taşımak için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlayan Türkiye'ye de teşekkür etti.

Ayrıca Ensari açıklamasında, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer dost ülkelere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Luzern Zirvesi'nden Anlaşma Bekliyor - Son Dakika

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